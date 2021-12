Akcja zbiórki krwi W Opolu. Nie brakowało w niedzielę św. Mikołajów gotowych podzielić się krwią

Z Pogorzeli pod Brzegiem przyjechała do Opola pani Urszula Stoduś. – Wybrałam się z dzieckiem na spektakl do filharmonii – mówi. – Zamierzamy jechać do papugarni, ale zaczepiłam też o krwiobus. Oddaję krew już długo (miałam przerwę na ciążę i urodzenie dziecka). Cieszę się, że tu ta możliwość jest po ręką. Robię to, bo wiem, że pomagam. Do 30 dni – jeśli w badaniach będzie wszystko w porządku – ktoś otrzyma moją krew. I to jest najpiękniejsze.

Akcję – po raz 10. – we współpracy z miastem i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – zorganizowało Radio Doxa.

- Krwiobus stanął przy wejściu do USC - mówi Maria Katarzyna Kołowrot, kierowniczka działu promocji w Radiu Doxa – i już przed 12.00 przyszli pierwsi chętni i ustawiają się w kolejce. Będziemy szczęśliwi, jeśli się okaże, że powieliliśmy statystyki z lat ubiegłych i uda się w ciągu całego dnia zebrać 40 litrów krwi.