Akrobatki powietrzne z Opola wracają z Mistrzostw Polski z medalami. Nie uwierzycie, za co można było stracić punkty!

Przykładowo Julia Cebulla, która zdobyła rekordową punktację i wywalczyła drugie miejsce w kategorii Artistic Pole, nie uzyskała kwalifikacji do mistrzostw świata z powodu drobnej literówki w formularzu zgłoszeniowym.

- Kodeks punktów liczył aż 1,2 tys. stron, więc o błąd nie było trudno. W moim przypadku (chodzi o drugie miejsce, które Anna Łotecka-Dabbachi zdobyła w kat. Profesjonaliści Artistic Pole Master 40+) jurorzy odjęli 9 punktów za to, że ocenili iż na plecach miałam za dużo cielistej siatki. Kostium oczywiście był szyty ściśle według wytycznych, ale sędzia miała wątpliwości i to wystarczyło. Do 10 minut od werdyktu można złożył sprzeciw, ale jego rozpatrzenie kosztuje około 150 euro - mówi Anna Łotecka-Dabbachi.