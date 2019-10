Aktywne przejście dla pieszych na ul. Ozimskiej w Opolu uruchomione. Będzie bezpieczniej?

Przejście przez ul. Ozimską na wysokości pływalni Akwarium uchodzi za jedno z najbardziej niebezpiecznych w Opolu. Dlatego drogowcy uznali, że wskazane jest zamontowanie tam dodatkowych zabezpieczeń.

W jezdni przy pasach zamontowano specjalne, białe diody. Dodatkowo na znakach pionowych pojawiły się żółte światła ostrzegawcze. Jedne i drugie będą się włączać w momencie, gdy czujniki ruchu zainstalowane przy wejściach na jezdnię wykryją obecność osób chcących przejść na drugą stronę ul. Ozimskiej.

- W najbliższych dniach cały system będzie jeszcze przechodził testy i kalibrację. W tym czasie sygnalizatory świetlne mogą się nie uruchamiać pomimo tego, że piesi będą się zbliżać do pasów. Dlatego apelujemy do kierowców oraz do pieszych o szczególną ostrożność w tym miejscu - mówi Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

Adam Leszczyński zaznacza, że czujniki są ustawione tak, aby wykrywać tylko osoby zamierzające pokonać pasy. Przekonuje, że osoby przechodzące obok przejścia, wzdłuż ulicy Ozimskiej, nie będą uruchamiały dodatkowych świateł ostrzegawczych.