Alert pogodowy. 19 czerwca na Opolszczyźnie będą burze z gradem. "Ekstremalne zagrożenie burzowe"

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu wydały ostrzeżenie dla województwa opolskiego. Jest to ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia o burzach z gradem.

Alert pogodowy dotyczy wszystkich 11 powiatów na terenie województwa opolskiego oraz miasta Opola.

Te powiaty to:

opolski

miasto Opole

brzeski

głubczycki

kędzierzyńsko-kozielski

krapkowicki

kluczborski,

namysłowski,

nyski,

oleski

prudnicki

strzelecki

Ostrzeżenie o burzach z gradem obowiązują w poniedziałek (19 czerwca maja) od godz. 12:00 do godz. 19:00.

Synoptycy zapowiadają upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 stopni do 33 stopni Celsjusza.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm. Podczas burzy będą także silne porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet do 110 km/h! Miejscami burzy towarzyszyć będzie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich burz synoptycy oszacowali na 90 procent.