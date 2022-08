Alkohol i używki nad wodą to prosta recepta na tragedię. Uważajcie na siebie

- Warto uruchomić swoją wyobraźnię i zdać sobie sprawę, że woda to żywioł, który nie wybacza. Czerwona flaga powinna nas zawsze zniechęcić do kąpieli. Pamiętajmy o ochronie własnego zdrowia i życia podczas prób ratowania innych. Alkohol i używki to kolejna przyczyna tragedii. Pamiętajmy też o zmiennych warunkach pogodowych i prawidłowo założonych kapokach. Zasady są po to, aby nas chronić, a nie po to, żeby je łamać – mówi Adam Wróbel z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.