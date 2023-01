Alpinista pochodzący z Namysłowa Bartłomiej Stężowski podejmuje ogromne wyzwanie. Będzie atakować Pik Lenina [ZDJĘCIA]

- Jako typowy realista, niezbyt lubię wybiegać w przyszłość, a tym bardziej oceniać procentowe szanse na powodzenie jakiejkolwiek wyprawy - powiedział Stężowski, który pochodzi z Namysłowa, ale już od 20 lat mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. - Respekt do gór i zjawisk tam zachodzących nabywa się latami. Gdyby jednak "gwiazdy nam sprzyjały" i udałoby się zrealizować cel, to według moich informacji byłoby to pierwsze polskie zimowe wejście na Pik Lenina.

Stężowski, należący do Klubu Wysokogórskiego Warszawa, podejmie próbę zdobycia szczytu w bardzo skromnym, bo zaledwie 2-osobowym zespole. Towarzyszyć mu będzie jedynie Piotr Spychalski z Poznania.