Amerykański youtuber testował kaszankę, flaki i oscypki w Zakopanem. Jak to przeżył? „Szalone smaki polskiej kuchni”

Kim jest Ryan Socash?

Amerykański youtuber, dziennikarz, tłumacz, fotograf i muzyk urodził się w 1981 roku. Do Polski przyjechał w 2005 roku. Zamieszkał w Krakowie. Współpracował z takimi artystami, jak Czesław Mozil, a także w latach 2012-2013 z Piotrem Roguckim podczas tłumaczenia na język angielski tekstów z płyty „Czerwony album” zespołu Coma. W Polsce stworzył zespół jazzowy Let Me Introduce You to the End.

Ryan Socash znany jest też z działalności dziennikarskiej, która ma burzyć stereotypy i pokazywać polską kulturę w szerszym kontekście. Jego celem jest udowodnienie, że mamy więcej do zaoferowania niż pierogi i zimną wódkę. Na kanale YouTube „Kult America” pokazuje m.in. naszą bogatą kulturę kulinarną.