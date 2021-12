Andrzej Butra, były wiceminister z PSL, skazany za znieważanie prezydenta RP. Walczy o uniewinnienie

Andrzej Butra (zgadza się na publikację jego wizerunku i nazwiska - przyp. red.) jest byłym wiceministrem rolnictwa, a obecnie radnym powiatu kluczborskiego, wybranym z list Polskiego Stronnictwa Ludowego (na czas wyjaśniania sprawy jego członkostwo w partii zostało zawieszone). Przez lata był jedną z czołowych postaci PSL w regionie. Słynął też z ciętego języka, który tym razem zaprowadził go na ławę oskarżonych.

Pod koniec października 2021 r., za znieważanie prezydenta Andrzeja Dudy, Sąd Okręgowy w Opolu wymierzył mu 4 tys. złotych grzywny oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości. Wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie i był najłagodniejszą możliwą karą. Za publiczne znieważenie prezydenta RP Butrze groziło bowiem nawet do 3 lat więzienia.

Okazuje się, że to jednak nie koniec sprawy. Obrońca oskarżonego wniósł apelację. Chce uniewinnienia, ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania wobec jego klienta. To oznacza, że akta sprawy trafią do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który oceni, czy apelacja zasługuje na uwzględnienie.