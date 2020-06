Aquapark w Opolu. Kiedy powstanie i jak będzie wyglądał? Ratusz szuka projektanta

Budowa aquaparku w miejsce stadionu piłkarskiego przy ulicy Oleskiej w Opolu to jedna z wyborczych deklaracji prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Podczas kampanii z jesieni 2018 roku zaprezentowano zestaw wizualizacji obiektu.

- To będzie obiekt o rozmiarze dwóch, a nawet trzech pływalni Wodna Nuta. Część plenerowa będzie się łączyć z basenem Błękitna Fala przy pl. Róż, który w wakacje potrafi być bardzo zatłoczony. Pod dachem powstanie kilka basenów, a także zjeżdżalnie. Do tego dochodzą takie atrakcje, jak urządzenie do wytwarzania fal do surfingu czy jaskinia do pływania - wyliczał wtedy Arkadiusz Wiśniewski.