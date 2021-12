Archiwum prasy śląskiej. „Takiego zgorszenia nawet najstarsi ludzie w parafii nie pamiętają”

Adwent Świąt Bożego Narodzenia w 1921 r. był w Kędzierzynie niespokojny. Najpierw na drodze z Lenartowic został napadnięty pewien kolejarz. Napastnicy zmusili go do oddania roweru, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Kilka dni przed wigilią doszło do włamania do składu bielizny Strehlera w Kędzierzynie. Złodzieje działali bezszelestnie. Wycięli szybę w oknie składu, którędy dostali się do środka. Ich łupem padła spora jak na tamte czasy kwota 50 tys. marek.

Rozboje zdarzały się nie tylko na południu dzisiejszego województwa opolskiego. 11 grudnia 1920 r. na drodze między Grucicami (dziś Grudzice, dzielnica Opola) a Walidrogami został napadnięty handlarz o nazwisku Winkler, który pochodził z Dańca. Zrabowano mu nie tylko 2830 marek i srebrny zegarek, ale również parę trzewików i rower. W 1919 r. spory rabunek miał miejsce Oleśnie, gdzie złodzieje włamali się do domu jednego z lokalnych gospodarzy, po czym zabrali mu wszystkie pieniądze, ubrania i bieliznę. Również w tym samym roku w Fosowskiem napadnięto wdowę Marię Malik. Władze wyznaczyły nagrodę w wysokości 3000 marek za ujęcie bandytów.