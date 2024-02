Arkadiusz Wiśniewski wystartuje w wyborach. Zapowiedział, że po raz trzeci chce zostać prezydentem Opola

Obecny prezydent Opola swoją decyzję ogłosił w czwartek (1 lutego) podczas konferencji prasowej.

Prezydent zapowiedział, że ma nowe pomysły, które chciałby zrealizować w przeszłości, ale też będzie kontynuował już rozpoczęte przedsięwzięcia.

Wśród tych priorytetowych są: przeprawa przez Odrę, dokończenie budowy stadionu, budowa aquaparku i zagospodarowanie strefy ekonomicznej we Wrzoskach.

- Zbudowaliśmy pierwszy odcinek obwodnicy południowej - od obwodnicy północnej do ulicy Niemodlińskiej. Teraz czas na ulicę Krapkowicką, a potem budowę mostu przez Odrę – mówił Arkadiusz Wiśniewski. - Ponadto budujemy stadion po to, by zwolnić miejsce na aquapark przy ulicy Oleskiej. To 6 hektarów gruntu w centrum miasta - przygotowujemy już dokumentację pod tę inwestycję. Ponieważ najważniejszy jest rozwój gospodarczy Opola, strefa ekonomiczna przy ulicy Północnej jest już zapełniona, więc teraz chcemy zająć się strefę we Wrzoskach. Mamy 150 mln na zagospodarowanie tych terenów. Będziemy szukać inwestora strategicznego.