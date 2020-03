Artyści zmieniają okładki płyt w odpowiedzi na koronawirusa. Oto najlepsze przeróbki popularnych albumów

Social distancing w kulturze

Temat koronawirusa jest obecnie eksploatowany na każdym polu, często zyskując lifestyle'owy, a czasem nawet marketingowy kontekst. Społeczna izolacja - social distancing - okazuje się mieć ogromny potencjał we wszelkiego rodzaju twórczości, inspirując artystów i grafików na całym świecie do tworzenia własnych prac lub przerabiania cudzych. Temat stał się inspiracją m.in. dla amerykańskiej agencji kreatywnej - Activista z Los Angeles - która zamieściła na Instagramie przeróbki płyt znanych na całym świecie. Wśród nich zobaczymy nowe wersje albumów zespołów takich jak The Beatles, The Clash czy The Jackson 5.