Asfalt ze skrzyżowania na Oleskiej został zdarty. Pod nim odkryto poniemiecką kostkę. Co z nią będzie?

W przypadku ulicy Oleskiej odsłonięto poniemiecką kostkę. Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg, informuje, że nie będzie mogła tam być ułożona na nowo.

- Dojazd ulicą Oleską do skrzyżowania będzie przebudowany. Nie oznacza to jednak, że kostka się zmarnuje. Po rozebraniu będzie przewieziona na specjalny plac, na którym magazynowane są podobne materiały drogowe, nadające się do ponownego wykorzystania. Kostka ta będzie wykorzystana przy okazji remontów dróg i chodników na terenie Opola - zapowiada.