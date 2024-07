Atrakcje turystyczne i największe zabytki Opola. Podpowiadamy, co warto zobaczyć w Opolu [INFORMATOR]

Oto nasz informator: „Opole dla turysty". Tutaj wybrać się na spacer lub weekendową wycieczkę. Poznaj atrakcje turystyczne i najcenniejsze zabytki w Opolu. Opolskie zoo, Muzeum Polskiej Piosenki, Wieża Piastowska, Muzeum Wsi Opolskiej, aleja gwiazd, amfiteatr, Park Nadodrzański, Wyspa Bolko, Zamek Górny, Muzeum Śląska Opolskiego, bulwary - to tylko niektóre miejsca warte odwiedzenia w Opolu.

Te miejsca warto zobaczyć w Opolu, to największe opolskie atrakcje.

W niektórych można spędzić kilka godzin, w innych nawet cały dzień. Żeby dobrze poznać i poczuć klimat Opola, na zwiedzanie atrakcji warto poświęcić kilka dni. Najciekawsze miejsca turystyczne w Opolu ogniskują się wokół ścisłego centrum i śródmieścia: Rynek z ratuszem,

uliczki odchodzące od Rynku, wśród nich urokliwa ulica Młyńska,

główna ulica Krakowska, która w dużej części jest deptakiem, prowadząca od przepięknego, zabytkowego Dworca PKP aż do katedry,

Mały Rynek, z otaczającymi go budynkami i budynkami klasztornymi,

plac Daszyńskiego z otaczającymi go budynkami i fontanną Ceres,

plac Wolności z pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego zwanym „Opolską Nike”, Filharmonią Opolską, zabytkową fontanną, Domkiem Szwajcarskim, który pierwotnie pełnił funkcję strażniczej budki, w której inkasent pobierał opłatę przysłowiowego grosza za przejście przez most groszowy nad kanałem Młynówki z Parku Zamkowego czy budynkiem miejskiej biblioteki, w którym zabytkową część umiejętnie połączono z nowoczesną (całość zasłużyła na nagrody), a która pełni rolę centrum kultury; na pl. Wolności warto też odnaleźć ustawiony wśród platanów pomnik Brońmy Swego Opolskiego, symbolizujący starania mieszkańców regionu o zachowanie odrębności województwa podczas reformy administracyjnej,

z Parku Zamkowego czy budynkiem miejskiej biblioteki, w którym zabytkową część umiejętnie połączono z nowoczesną (całość zasłużyła na nagrody), a która pełni rolę centrum kultury; na pl. Wolności warto też odnaleźć ustawiony wśród platanów pomnik Brońmy Swego Opolskiego, symbolizujący starania mieszkańców regionu o zachowanie odrębności województwa podczas reformy administracyjnej, plac Sebastiana z kościołem św. Sebastiana,

najstarsze opolskie kościoły: o. franciszkanów z kaplicą Piastów, Katedrę Opolską, na Górce),

plac Kopernika i odchodzące od niego uliczki Śródmieścia (którymi dotrzeć można do kościoła o. jezuitów, miasteczka uniwersyteckiego, czy teatru lalki i aktora),

plac Jana Pawła II z fontannami i częścią zieloną, przy którym znajduje się Teatr im. Jana Kochanowskiego oraz Galeria Sztuki Współczesnej.

Spacer bulwarami nad kanałem Młynówki doprowadzi do Opolskiej Wenecji z ulokowanymi wzdłuż kanału z zabytkowymi domami. Szczególnie warto tam się wybrać wieczorami, kiedy budynki (wśród nich dawny młyn i dawna synagoga) są oświetlone.

Wzgórze Akademickie z główną siedzibą Uniwersytetu Opolskiego to kolejne miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć w centrum Opola. W głównym budynku UO - Collegium Maius - znajduje się uniwersyteckie muzeum. Sąsiadem uczelni jest kościół na Górce. Tuż obok jest Muzeum Śląska Opolskiego. Kanał Młynówki oddziela ścisłe centrum Opola od malowniczej Wyspy Pasieki, na której znajduje się m.in. słynny opolski amfiteatr, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Muzeum Polskiej Piosenki, Wieża Piastowska (pozostałość po zamku) ze stawem zamkowym, przy którym można posłuchać piosenek granych w rytm wody tryskającej z fontann. Spacer nad brzeg Odry doprowadzi nas do bulwarów nadodrzańskich i Parku Nadodrzańskiego. Pasiece z malowniczymi uliczkami wzdłuż których stoi jeszcze wiele przedwojennych domów, i ulokowanym na niej atrakcjom warto poświęcić jeden dzień spędzony bez pośpiechu. Cały dzień obowiązkowo należy spędzić w zoo w Opolu, które jest położone na malowniczej Wyspie Bolko, wydzielonej przez Odrę i kanał Ulgi, czyli stare koryto rzeki. Sama Wyspa Bolko, z parkami (jednym ze starodrzewiem, ale i dwoma nowszymi, wśród nich 800-lecia Opola), jest znakomitym miejscem do spacerów, jazdy na rowerze czy rolkach i piknikowania. Korzystając z dobrej pogody, można na niej bez pośpiechu, spędzić cały dzień.

Jednodniowej wycieczki warte jest też położone na krańcach miasta, ale z bezproblemowym dojazdem, także komunikacją miejską Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Miłośnicy wycieczek rowerowych będą mieli co robić w mieście, choćby pokonując trasy np. między położonymi w różnych częściach Opola kamionkami (pozostałościami po wydobyciu kamienia wapiennego w związku z działalnością licznych cementowni w mieście, z których do czasów współczesnych utrzymała się jedna działająca - w dzielnic Zakrzów). Na niektórych z nich (Bolko, Silesia) w sezonie działają kąpieliska. Co warto zobaczyć w Opolu Ratusz w Opolu

Opolski Ratusz został wybudowany w XIX i XX w. w stylu neorenesansowym na wzór florenckiego pałacu Vecchio, stoi na miejscu wcześniejszej siedziby władz miasta. Już w średniowieczu znajdował się w tym miejscu drewniany dom kupiecki. W XIV w. zdecydowano o postawieniu budowli z cegieł dla władz miejskich, a kupcy musieli się przenieść do przybudówek przy zachodniej ścianie. Obecnie z 65-metrowej wieży ratuszowej wykonywany jest codziennie hejnał Opola, w sezonie jest ona udostępniana turystom.

Otoczony kamieniczkami w barokowym stylu opolski Rynek, to jeden z najbardziej urokliwych zakątków w mieście z zachowanym średniowiecznym kształtem. Najstarszą, średniowieczną, jest kamienica z numerem 1, zwana Kamienicą pod Lwem. W 1655 r. hrabia von Oppersdorf gościł w niej króla Jana Kazimierza, gdy ten zwołał w Opolu słynną konwokację stanów. W innej w latach 60-tych XX w. działał słynny Teatr 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego, wybitnego reformatora teatru, tworzącego kilka lat w Opolu. Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki

Znajdująca się naprzeciwko wejścia do Ratusza Aleja Gwiazd powstaje od 2004 r. i podkreśla festiwalowy charakter miasta. Swoje gwiazdy mają tu m.in. Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Edyta Geppert, Ewa Demarczyk, Kora, Kayah, Marek Grechuta, Wojciech Młynarski, zespoły Lady Pank, TSA, Dżem, Zakopower czy Irena Santor. Ich odsłonięcia są jednym z najbardziej medialnych i najbardziej lubianych przez mieszkańców wydarzeń okołofestiwalowych. Gromadzą prawdziwe tłumy i dają możliwość zobaczenia, a nawet porozmawiania z muzycznymi idolami. Aleja Gwiazd na opolskim rynku Mirosław Dragon Wenecja nad Młynówką

Stare kamienice, odbijające się w lustrze wody, prezentują się najlepiej nocą. Ciągnące się nad kanałem bulwary mają ok. 1,3 km długości i prowadzą od położonego tuż przy opolskim urzędzie wojewódzkim Mostu Zamkowego aż po ul. Korfantego. Tworzą je wyłożone kamienną kostką ścieżki, ozdobne murki, skalne ogródki i wygodne zejścia nad wodę. Są tu również liczne ławeczki i drewniany pomost widokowy. To wymarzona trasa dla miłośników rowerowych przejażdżek, biegaczy czy miłośników nordic walking. Opolska Wenecja UM Opole Wzgórze Uniwersyteckie

W tym spacerowym zakątku zabytkowe rzeźby sąsiadują ze współczesnymi. Na Skwerze Artystów znalazły się odlane postaci ważne dla miasta, m.in. Osiecka, Niemen czy Grechuta, poeta Jonasz Kofta – kojarzące się z festiwalem opolskim, reformator teatru Jerzy Grotowski czy poseł i senator Ziemi Opolskiej Edmund Osmańczyk.

Wzgórze zwano też Wojciechowym, bo według miejskiej legendy tu właśnie nawracał na wiarę chrześcijańską, chrzcił i nauczał u schyłku X w. biskup Pragi, przyszły święty – Wojciech. A gdy zabrakło mu wody do chrztu, uderzył pastorałem w ziemię i wytrysnęło z niej cudowne źródło, którego woda leczyła różne dolegliwości. W miejscu źródła, za budynkiem uniwersytetu, stoi dziś niewielka studzienka z piękną, ażurową, kutą z żelaza kopułą nad kamienną cembrowiną.

Zamek Górny

Znajdował się w obrębie murów obronnych średniowiecznego Opola i był usytuowany nieopodal Bramy Gosławickiej. Swoją nazwę zawdzięcza położeniu na najwyższym punkcie w mieście, którym była Górka. Jedyną pozostałością jest dziś gotycka wieża zamkowa. Wjazd do niej prowadził po moście nad ciągnącą się u stóp wieży fosą. Wieża obecnie jest częściowo wtopiona w kompleks budynków szkolnych. Zamek Górny po remoncie i rewitalizacji udostępniono zwiedzającym w listopadzie 2018 r. Muzeum Śląska Opolskiego

Regionalne muzeum z ponad 100-letnią historią. Można w nim zobaczyć makietę Opola z połowy XVIII w., zbiory niezwykłych wykopalisk z pradawnej osady na opolskim Ostrówku, ale też niezwykłą porcelanę tułowicką czy zbiór prac Jana Cybisa. W kamienicy czynszowej przy ul. św. Wojciecha 9 przygotowano pięć mieszkań: każde w stylu, który obowiązywał w meblarstwie w latach 1890–1965.

Galeria Sztuki Współczesnej

Od lat prezentuje sztukę współczesną i najciekawsze zjawiska w sztuce polskiej oraz międzynarodowej. Organizuje wystawy młodych twórców i projekty ukazujące klasyków współczesności. W minionych dekadach można w niej było oglądać m.in. prace Władysława Hasiora, Edwarda Dwurnika, Jerzego Dudy-Gracza, Zdzisława Beksińskiego, Józefa Szajny czy Jerzego Grotowskiego. Stałym punktem programu w kalendarzu wydarzeń opolskiej GSW jest też od lat przyciągająca tysiące zwiedzających wystawa World Press Photo. Most Groszowy – „Zielony mostekSecesyjny most nosi nazwę Mostu Groszowego - od pobieranego tu przed laty myta, czyli opłaty za przejście, która wynosiła jeden grosz. Opolanie zwą go Zielonym Mostkiem lub Mostem Zakochanych (przez lata obwieszony był kłódkami z inicjałami par, po remoncie zdemontowano je, ale pojawiają się nowe). Mostr groszowy, zwany Zielonym mostkiem. Piotr Guzik Wyspa Pasieka

Amfiteatr Tysiąclecia - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Legendarny opolski Amfiteatr Tysiąclecia, w którym od 1963 r. odbywa się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej (KFPP) - jeden z najstarszych europejskich festiwali. To dzięki niemu Opole zyskało miano Stolicy Polskiej Piosenki. Zarządcą amfiteatru jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (NCPP) - miejsce, w którym koncerty odbywają się przez cały rok.

Muzeum Polskiej Piosenki

Znajduje się w nowoczesnym budynku połączonym z Amfiteatrem Tysiąclecia. Ekspozycja przedstawia w zarysie historię polskiej piosenki od lat 20. ubiegłego wieku do czasów współczesnych. Na dwóch muzycznych ścianach, na których umieszczone są monitory dotykowe, zwiedzający mogą wyświetlać teledyski, fragmenty koncertów, programów telewizyjnych, reportaży i wywiadów z artystami, przez soczewki - jak przez dziurkę od klucza – może podglądać tło historyczne danego okresu. Hitem muzeum okazały się budki do nagrywania piosenek, w których każdy zwiedzający może zarejestrować swój ulubiony utwór i wysłać go mailem na pamiątkę. Nowością jest profesjonalne studio nagrań. MPP to także centrum kulturalne, w którym odbywają się spotkania z artystami, koncerty, lekcje muzealne oraz zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Muzeum otwarto w 2016 r. i bardzo szybko zostało ono wyróżnione certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla produktów turystycznych. Więcej na stronie internetowej muzeum. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sławomir Mielnik Wieża Piastowska

Kiedyś z jej szczytu wyglądano wroga, dziś to jeden z najlepszych punktów widokowych miasta i najbardziej znanych zabytków Opola. Ale też jeden z najstarszych obiektów architektury obronnej w Polsce. Ma 35 metrów wysokości, a ze szpicą około 42 m. To jej zarys widać znad słynnego opolskiego amfiteatru w czasie telewizyjnych transmisji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Znajduje się na opolskim Ostrówku, w miejscu gdzie już około 990 roku istniał gród należący do państwa Mieszka I. Pochodzi najpewniej z końca XIII albo – jak wskazują ostatnie badania – z połowy XIV w. Wznoszona była za czasów wielkiego budowniczego miasta, księcia Bolka I. Dziś to jedyna pozostałość po nieistniejącym już Zamku Piastowskim, rozebranym w 1928 roku. Wewnątrz wieży w dawnych wiekach mieściły się loch, kuchnia, izba, sala i wartownia. W ostatnich latach Wieżę Piastowską gruntownie wyremontowano i wyposażono m.in. w multimedialne ekspozycje dotyczące m.in. historii Opola i zamku. Widok z wieży ratuszowej na Wieżę Piastowską. brak Staw zamkowy z grającą fontanną

To pozostałość po dawnej fosie, otaczającej niegdyś Zamek Piastowski, a także po przylegającym do tego zamku parku. Dawniej latem po stawku pływały łódki, a zimą był on zamieniany w lodowisko. Dziś Opole wraca do tych tradycji i zimą aranżuje na stawku lodowisko. Główną atrakcją w sezonie letnim jest grająca fontanna. Z głośników puszczane są wielkie przeboje polskiej piosenki, a z dysz fontanny w rytm muzyki wytryskują podświetlone kolorami słupy wody. Uwagę nad stawem przyciąga Domek Lodowy z 1909 r.

Park Nadodrzański

Są tu szerokie, malownicze alejki wzdłuż Odry, zielone polany i place oraz miejsca takie, jak siłownia na świeżym powietrzu. Kto woli relaks z książką czy gazetą, znajdzie tu zacienioną lub pięknie nasłonecznioną ławeczkę albo skwerek. Są tu również plac zabaw dla najmłodszych i elementy małej architektury dla nieco starszych, takie jak choćby scena plenerowa czy ścianka wspinaczkowa. W sezonie letnim przy nadodrzańskim bulwarze cumuje statek wycieczkowy, można również wypożyczyć kajaki. Park Nadodrzański w Opolu. Natalia Popczyk Perełką małej architektury jest popiersie Junony ukryte w parku. Jego pierwowzór powstał w 1857 roku, w ramach promocji pierwszej opolskiej cementowni Friedricha Grundmanna, jako wierne odwzorowanie marmurowego posągu stojącego w Villi Ludovisi w Rzymie. XIX-wieczną rzeźbę wykonano z opolskiego cementu i wystawiono podczas światowej wystawy w Paryżu w 1867 r., gdzie zyskała uznanie. Potem przywieziono ją do Opola i cementownia Grundmanna podarowała ją miastu. Ostatnim miejscem, w którym stała, był właśnie Park nad Odrą. Po latach, dzięki współpracy z Cementownią Odra, jedyną działającą dziś w mieście cementownią z kilku istniejących w minionych wiekach, Junona wróciła do parku.

Wyspa Bolko

Przed wiekami zwana była Kępą, potem - na cześć piastowskiego księcia władającego tymi ziemiami – Bolkową Kępą. Od 1910 r. jest parkiem miejskim. Od północy i wschodu jej granicę stanowi rzeka Odra, od zachodu Kanał Ulgi, a od północnego zachodu - pozostałość Kanału Wińskiego. Ogród zoologiczny w Opolu

Ulokowany na Wyspie Bolko na kilkudziesięciu hektarach. Jego początki sięgają 1912 r., kiedy na opolskiej wyspie (opływa ją Odra i kanał Ulgi, czyli stare koryto rzeki) wydzielono obszar dla zwierząt. Był wówczas drugim takim miejscem dla zwierząt na terenie Górnego Śląska (po Bytomiu), a obecnie jest najstarszym. Znajduje się w nim ponad 1,5 tys. zwierząt niemal 300 gatunków, m.in. pandy rude (symbol opolskiego zoo), zebry, mrówkojady, lemury, goryle nizinne czy uchatki kalifornijskie. Z myślą o najmłodszych powstało minizoo. Atrakcją dla zwiedzających jest możliwość obserwowania treningów medycznych i karmienia niektórych gatunków zwierząt (lemurów, uchatek, goryli, wydr i pelikanów). Po tragicznej powodzi w 1997 r., kiedy całe opolskie zoo zostało zalane, ogród odbudowano we współczesnym stylu z nowoczesnymi wybiegami i pawilonami. Trwa budowa kolejnych. Według zapowiedzi w 2021 r. w zoo Opole mają pojawić się lwy afrykańskie i tygrysy syberyjskie. Będą to kolejne dzikie koty, m.in. po gepardach, rysiach, karakalach czy żbikach. Wśród innych atrakcji zoo Opole można wymienić place zabaw dla dzieci, możliwość wypożyczenia wózków do przewozu dzieci. Są też punkty gastronomiczne, miejsca piknikowe, sklep z pamiątkami. Zoo Opole. brak Do zoo można dostać się pieszo lub na rowerze od strony centrum miasta wzdłuż Młynówki lub Parkiem Nadodrzańskim. Żeby dostać się z Wyspy Pasieki na Wyspę Bolko trzeba przejść most im. I Sendlerowej na Odrą. Zmotoryzowanym łatwiej będzie dotrzeć do ogrodu od strony Zaodrza, gdzie znajduje się więcej miejsc parkingowych.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach

Bierkowicki skansen to historia opolskiej wsi z okresu XVIII-XX wieku. Na ogromnym, zadrzewionym i zielonym terenie można zobaczyć kompletnie zrekonstruowane zagrody z drewnianymi, urządzonymi zgodnie z kanonami sprzed wieków chatami, do których każdy może wejść. Poza domami znajdują się tu zabytkowe, drewniane budynki użyteczności publicznej: kościół, kapliczki, wiejska szkoła, karczma, a nawet kuźnia i dwa piękne wiatraki. Opolski skansen to miejsce, w którym niemal przez cały rok można odetchnąć od zgiełku miasta.

