Autobusy elektryczne w Opolu. Jest umowa dofinansowania zakupu pięciu pojazdów

Projekt zgłoszony przez Opole uzyskał 2. miejsce w rankingu wszystkich zgłoszonych do konkursu. Lepszy był tylko ten przygotowany przez Szczecin. Dofinansowanie uzyskało łącznie kilkanaście miast oraz miejskie spółki transportowe.

Przejście wzdłuż płotu przy dworcu PKS do wygrodzenia

Opole ma kupić pięć autobusów elektrycznych. Nie będą one jednak kursowały na wszystkich liniach, a na jednej, konkretnej. Będzie to linia nr 25, kursująca pomiędzy pętlami na ulicach Prószkowskiej i Pużaka.

Oprócz zakupu pojazdów w ramach projektu sfinansowane będzie wykonanie infrastruktury potrzebnej autobusom elektrycznym. Na pętli przy ul. Prószkowskiej przy II kampusie Politechniki Opolskiej powstanie stacja szybkiego ładowania. Stanowisko do ładowania powstanie też w zajezdni przy ul. Luboszyckiej.

Ta druga ma odpowiednie przyłącza elektryczne, wykonano je przy okazji modernizacji obiektu. Natomiast do pętli na przy ul. Prószkowskiej takie przyłącze będzie musiało powstać.

Podpisanie umowy dofinansowania zakupu autobusów elektrycznych otwiera Opolu drogę do ogłoszenia przetargu. Trzeba jednak mieć świadomość, że nawet jak uda się go rozstrzygnąć w najbliższych miesiącach, to nie oznacza, że pojazdy te rychło pojawią się na ulicach Opola.

Wszystko dlatego, że teraz czas oczekiwania na dostawę autobusów elektrycznych wynosi około roku. Ponieważ równolegle starać będzie się o nie kilkanaście ośrodków, oczekiwanie może się jeszcze wydłużyć.