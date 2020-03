Autobusy w Opolu wożą powietrze. Będą spore zmiany!

- Spadek przychodów wyniósł w tamtym tygodniu ok. 260 tys. zł. Szacujemy, że do końca marca osiągnie już poziom 650 tys. zł. Utrzymanie podobnej sytuacji i trendu w kwietniu oznaczać już będzie spadek przychodów na poziomie 1 mln zł na miesiąc. I to już problem, bo przecież większość kosztów stałych nadal trzeba ponosić, a niewielkie ograniczenia wynikające z tzw. wakacyjnego rozkładu jazdy dają w zasadzie tylko oszczędności na paliwie, które przy tym tanieje - argumentuje Tadeusz Stadnicki.

Obostrzenia negatywnie odbiły się na przewoźniku. Na tę sytuację wpływ ma nie tylko brak zajęć w szkołach i przejście części osób w tryb pracy zdalnej, ale i zawieszenie strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Wszystko dlatego, że władze zachęcają ludzi, by w czasie epidemii koronawirusa korzystali z transportu indywidualnego, by minimalizować ryzyko zakażenia.

Ekolodzy apelują o maseczki dla seniorów. Co na to ratusz?

- Niemniej dodatkowo wycofujemy z obsługi wszystkie autobusy MIDI, a więc 10-metrowe, a także wprowadzamy dodatkowe autobusy przegubowe tak, by jeszcze bardziej rozrzedzić pasażerów w czasie podróży do i z pracy - mówi.

- Niezależnie od powyższego, nasze autobusy zostaną opatrzone informacjami o maksymalnej liczbie pasażerów, którzy zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia mogą się nimi jednocześnie przemieszczać. Natomiast w przypadku gdyby miała się pojawić większa liczba pasażerów, proszeni oni będą o skorzystanie z kolejnego autobusu - zapowiada prezes MZK.

Równolegle trwają przymiarki do reorganizacji rozkładu jazdy. Przedstawiciele ratusza zaznaczają, że nie chodzi o to, by przez cały tydzień autobusy MZK kursowały wedle weekendowego rozkładu jazdy, bowiem konieczne jest uwzględnienie potrzeb osób, które dojeżdżają do pracy. Pewne ograniczenia liczby kursów są jednak planowane. Konkretów urząd miasta jeszcze nie zaprezentował.