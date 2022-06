Autostrada A2 i A4. Jedziesz na urlop? Nie zapomnij o formalnościach! Inaczej zapłacisz karę

Od 1 grudnia 2021 r. na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA nie funkcjonuje Manualny System Poboru Opłat, a jedynym systemem do wnoszenia opłat za przejazd jest e-TOLL. Jedną z metod płatności dla użytkowników pojazdów i zespołów pojazdów o łącznej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli jest e-bilet autostradowy. Jego zakup nie wymaga rejestracji w e-TOLL i przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu.