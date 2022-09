Autostrada A4 w kierunku Katowic przyblokowana do godziny 19.00. Kierujcie się na objazdy Krzysztof Marcinkiewicz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu informuje zdarzeniu, do jakiego doszło na autostradzie a4 w kierunku Katowic. Może to potrwać do godz. 19.00. Samochody kierowane są na objazdy.