Awantura o wysokość czesnego w prywatnym przedszkolu w Opolu. Rodzice mają żal do dyrekcji

- Przed epidemią płaciliśmy co miesiąc 420 złotych - mówi Przemysław Kaniok, ojciec sześcioletniej Kai, która chodzi do przedszkola Paprotka w Opolu. - Od blisko 1,5 miesiąca córka jest w domu, dlatego żona musiała skorzystać z opieki, żeby się nią zając. Przedszkole oferuje wprawdzie dwugodzinny blok zajęć przez internet, ale dziecko - by wziąć w nich udział - musi mieć wsparcie osoby dorosłej. W placówce miało tę opiekę zapewnioną kompleksowo i to przez 8 godzin dziennie.

Gdy przedszkole przestało działać w normalnym trybie, dyrekcja zaproponowała obniżenie opłaty. Tu jednak pojawił się konflikt.