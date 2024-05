Awaria mechanizmu różnicowego auta. Te objawy powinny zaniepokoić kierowcę

Mechanizm różnicowy to układ kół zębatych, który zapewnia różne prędkości obrotowe kół na tej samej osi, co jest kluczowe podczas wykonywania skrętów. System odpowiada m.in. za prawidłową pracę układu napędowego. Podczas manewru, koło po wewnętrznej stronie pokonuje krótszy dystans niż zewnętrzne, które musi obracać się szybciej. Dyferencjał, dzięki znajdującym się wewnątrz obudowy satelitom i kołom koronowym, automatycznie dostosowuje prędkość każdego koła, co zapobiega ślizganiu się opon i zbyt dużemu obciążeniu układu napędowego.

Potencjalne usterki dyferencjału – co powinno niepokoić?

Eksperci wyróżniają kilka objawów uszkodzonego mechanizmu różnicowego. Wśród nich znajduje się stukanie dochodzące z okolicy podwozia. Może być jednak mylone z dźwiękami usterek zawieszenia. Z kolei, jeśli pojawią się wyczuwalne na kole kierownicy i w okolicy wału napędowego drgania bądź wibracje, to również jest to oznaka niesprawnie funkcjonującego dyferencjału. Defekt wynika z tego, że półosie są stale przymocowane do obudowy mechanizmu różnicowego. Towarzyszy mu również wyciek płynu różnicowego o czarnej barwie i oleistej konsystencji, wydostający się spomiędzy tylnych kół.

Problemy ze skręcaniem to kolejny znak, że mechanizm różnicowy uległ nadmiernemu zużyciu. Zakłócenie prawidłowego rozdzielania momentu obrotowego powoduje niestabilną jazdę oraz trudności w kontrolowaniu pojazdu. Gdy dyferencjał ulegnie awarii, dochodzi także do słyszalnego zgrzytania kół zębatych, o czym świadczy charakterystyczny brzęczący dźwięk, będący efektem tarcia i szlifowania tarcz między sobą. Awaria prowadzi do nienaturalnie szybkiego i nieregularnego wycierania opon po jednej ze stron pojazdu.

Jak dbać o dyferencjał na co dzień?

Eksperci zalecają, by cyklicznie wymieniać olej, najlepiej nie później niż po przejechaniu 40 tys. km. Pozwoli to uchronić przed zbyt szybkim zużyciem płynu. Mechanicy podpowiadają również, by pamiętać o płynnym prowadzeniu samochodu. Nie obciąża ona mechanizmu, a co za tym idzie, nie prowadzi do szybszego zużycia się dyferencjału.

