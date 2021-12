"Badania ściśle tajne" - prapremiera sceniczna sztuki Iwana Wyrypajewa na deskach Teatru Kochanowskiego

Najnowsza sztuka jednego z najbardziej cenionych współczesnych dramatopisarzy po raz pierwszy została we wrześniu pokazana w Teatrze Telewizji. W Opolu odbędzie się jej prapremiera sceniczna. To niezwykle inteligentna, psychologiczna gra, która wciąga niczym kryminalna łamigłówka. Jej bohaterowie starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania: Do czego zdolny jest człowiek? Co jest szansą na przetrwanie ludzkiego gatunku? Losy świata są tu jednak tylko pretekstem do ukazania naszej skomplikowanej natury i naszego zagubienia w chaotycznej rzeczywistości XXI wieku.

- Jestem reżyserem, który podąża za autorem dramatu. Nigdy nie odcinam się od idei tekstu, ani pytań zadawanych przez autora - mówi reżyser, Norbert Rakowski. - Wyrypajew w „Badaniach" mówi jasno o tym, że jako dorośli ludzie nie potrafimy, ani nie chcemy być ludźmi wolnymi. Nie pozwalają nam na to nasze potrzeby, zależności, zobowiązania wobec innych, rodziny, bliskich. Do tego jeszcze jesteśmy więźniami naszych myśli i „wymyślonego świata". Jako gatunek ludzki dokonujemy samozniszczenia i niszczymy wszystko co staje na naszej drodze. Jesteśmy okrutni i to w imię własnych interesów, przyjemności lub wygody. Potrafimy świetnie dostrzegać winy innych, w ogóle nie zauważając własnych.