Bądź bezpiecznym i świadomym użytkownikiem Internetu – bezpłatna platforma szkoleniowa

Czego się nauczysz?

Bezpłatna platforma szkoleniowa stworzona w ramach projektu „Świadomy e-użytkownik” to szansa dla osób, które chcą m.in. podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć szeroką wiedzę o tym, jak dzięki Internetowi ułatwić sobie codzienne życie. A co najważniejsze – mogą to zrobić samodzielnie i indywidualnie, w dowolnym czasie i w wygodnym miejscu przy swoim komputerze. Platforma oferuje darmowe szkolenia w aż ośmiu obszarach tematycznych:

• praca i rozwój zawodowy

• finanse

• edukacja

• zdrowie

• relacje z bliskimi

• odpoczynek i hobby

• sprawy codzienne

• zaangażowanie obywatelskie

Czego się nauczysz?

W każdym z obszarów przygotowane zostały materiały szkoleniowe zarówno w wersji elektronicznej, w wersji do druku, a także instrukcje „krok po kroku” i filmy instruktażowe. Instrukcje dotyczą korzystania z ogromnej liczby platform internetowych i aplikacji dostępnych na smartfony. Nauczysz się m.in.:

• jak tanio lub za darmo podnosić swoje umiejętności, w tym zawodowe korzystając z Internetu,

• jak łatwo samemu napisać CV i tworzyć swój profil zawodowy,

• jak złożyć wniosek w urzędzie bez wychodzenia z domu, np. wniosek o dowód osobisty czy odpis aktu urodzenia,

• jak zidentyfikować zagrożenia w Internecie i jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych,

• jak dbać o swoje finanse przez Internet,

• jak taniej kupować w Internecie,

• jak świadomie korzystać z Instagrama i Facebooka oraz komunikacji przez inne aplikacje,

• jak zainstalować i korzystać z różnego rodzaju aplikacji dostępnych w Internecie i na smartfonach, takich jak Facebook, Skype, Messenger, Whatsapp, Google Maps, JakDojade, Koleo, Booking.com, Airbnb, Kayak

i wiele, wiele innych przydatnych w codziennym życiu umiejętności.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt jest przeznaczony dla wszystkich osób w wieku od 44. roku życia (ukończone w dniu przystąpienia do projektu), które zamieszkują na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Mogą w nim wziąć udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. Szczególnie dla osób z niepełnosprawnością platforma szkoleniowa on-line to szansa, by zdobyć wiele przydatnych umiejętności bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak się wziąć udział w projekcie?

Wystarczą trzy proste kroki, a całość zajmie Ci nie więcej niż 5-10 minut, w zależności od tempa wypełniania zgłoszenia.

KROK 1

Wejdź na stronę www.euzytkownik.sirr.pl/formularz-zgloszeniowy i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

KROK 2

Odbierz maila z biura projektu z informacją o przyjęciu zgłoszenia i terminie jego rozpatrzenia (w praktyce trwa to nie dłużej niż 2 dni). Zaczekaj na nadanie Ci dostępu do platformy szkoleniowej.

KROK 3

Odbierz maila z informacją o zakwalifikowaniu do projektu, adresem platformy i danymi do logowania. Teraz już wszystko w Twoich rękach!

Pytania i odpowiedzi

Czy aby wziąć udział w projekcie, musisz mieć wysokie umiejętności komputerowe?

Nie. Wystarczy, abyś umiał korzystać z przeglądarki internetowej i wysłać do nas maila. Reszty nauczysz się sam, dzięki naszej platformie.

Czy aby wziąć udział w projekcie, musisz mieć jakiś specjalny komputer, tablet albo smartfon?

Nie. Szkolenia są przygotowane zarówno dla osób, które korzystają z systemu Windows i Android, jak też dla tych, które mają komputery marki Apple i iPhone’y. Ważne, żeby uczestnik znalazł dobre chęci i czas na samodzielną naukę.

Czy jeśli nie będziesz czegoś wiedzieć, możesz liczyć na pomoc?

Tak. Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie trenera, z którym może się kontaktować za pośrednictwem specjalnego czatu na platformie.

Czy szkolenie kończy się jakimś egzaminem?

Nie. Szkolenie nie kończy się żadnym egzaminem. To po prostu czas, który możesz bezstresowo poświęcić rozwijaniu swoich umiejętności.

Czy dostanę jakiś certyfikat udziału w projekcie?

Tak. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podnoszącego umiejętności cyfrowe w ramach projektu „Świadomy e-użytkownik”.