Bajki stworzone przez wyjątkowe Opolanki. Te opowiadania są nie tylko dla dzieci

- Każda z bajek jest odzwierciedleniem doświadczeń, przemyśleń i obserwacji mamy, która ją napisała. Panie nie mówią wprost o niepełnosprawności, ale problemy, z którymi mierzą się ich niepełnosprawne pociechy były inspiracją we wszystkich opowieściach – mówi dr Ewelina Konieczna z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, który jest współrealizatorem projektu. – W jednej z bajek występuje król, królowa i waleczna księżniczka, zmagająca się z pewną niedogodnością. Nie są to typowe opowiadania o niepełnosprawności, dlatego warto, by sięgnęli po nie zarówno mali jak i duzi.

- Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym jest ogromnym wyzwaniem dla całej rodziny – mówi Beata Urbaniec z Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji, które współrealizuje projekt. - Mamy często rezygnują z siebie, bo priorytetem staje się to, by zapewnić synowi czy córce jak najlepszą pomoc. Kobiety odmawiają sobie nawet drobnych przyjemności, jak spotkanie z koleżankami czy wieczór z książką, a my chcemy pokazać, że ich dobre samopoczucie jest ważne również dla dziecka, któremu starają się pomóc. Liczymy na to, że przeniesienie się do świata bajek będzie dla nich świetną odskocznią od niełatwej codzienności.