Baraż Rosja - Polska rozegrany w Moskwie byłby porażką całego świata zachodniego - twierdzi minister sportu, Kamil Bortniczuk (WYWIAD)

Jako polityk - a nie tylko minister sportu - uważam, że społeczność międzynarodowa nie powinna uczestniczyć w propagandowej szopce organizowanej przez Putina, wykorzystującego wszelkie wydarzenia sportowe do prowadzenia polityki wewnętrznej. Rozumiem, że stanowisko ludzi sportu, którzy nie muszą spoglądać szerzej i nie patrzą na geopolitykę, może być inne. Szanuję to, że wystawianie kadr narodowych w każdej dyscyplinie i decydowanie o udziale w rozgrywkach jest wyłączną kompetencją związków sportowych. Także dlatego, żeby nikt w tych związkach sportowych nie miał rozterek związanych z potencjalnymi skutkami decyzji o bojkocie, musimy wykonać pracę dyplomatyczną, aby w ślad nie tylko za moją deklaracją, ale także choćby w kontekście tego, co zapowiadał premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, wszelkie wydarzenia sportowe z udziałem Rosjan, a szczególnie te rozgrywane w Rosji, objąć szybkimi i zdecydowanymi sankcjami.

Dlaczego sport jest w kontekście konfliktu na Ukrainie taki ważny?

W mojej ocenie sankcje gospodarcze, które od wielu lat są przecież stosowane przez świat zachodni w odniesieniu do Rosji, są średnio skuteczne. Przez społeczeństwo rosyjskie praktycznie niezauważane. A w każdym razie nie ma tam świadomości związku przyczynowo-skutkowego między międzynarodowymi utrudnieniami i sytuacją materialną przeciętnego Rosjanina. Reakcje, które pojawiły się po mojej wypowiedzi - oczywiście próbujące ośmieszyć nasze stanowisko i sprowadzić problem wyłącznie do fizycznego bezpieczeństwa naszych zawodników i kibiców w Moskwie - dowodzą, że był to strzał celny. Pokazaliśmy bowiem szerszy kontekst, dotyczący nie tylko meczu barażowego, ale także finału piłkarskiej Ligi Mistrzów i finałów mistrzostw świata w siatkówce. Taki mianowicie, że uczestniczenie w wydarzeniach sportowych na terenie Rosji, czyli kraju, który jest długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie i na świecie, nie jest zabawą w sport, tylko dawaniem pożywki, argumentów, czy wręcz oręża Putinowi. Bo będzie mógł nadal wmawiać rodakom, że skoro sportowcy z całego świata przyjeżdżają do tego kraju - jak gdyby nic się nie stało - to najlepsze świadectwo, że on nic złego nie robi.