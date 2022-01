Barometr Providenta: Pandemia zmieniła nasz sposób planowania finansów

Wciąż musimy mierzyć się z dość dużą niepewnością. Nie dziwi więc, że już drugi rok z rzędu Polacy zamierzają podejmować spontaniczne decyzje w zależności od sytuacji, a ograniczyć planowanie wydatków z wyprzedzeniem - wynika z Noworocznego Barometru Providenta.

Ponad połowa respondentów deklaruje, że nic nie planuje na nowy rok i dostosuje się do chwili, a 61,3 proc. twierdzi, że nie robi żadnych noworocznych postanowień. Ten sam trend uwidacznia się w myśleniu Polaków o budżecie na 2022 r. Pod koniec grudnia 2021 roku 37,2 proc. badanych deklarowało, że z wyprzedzeniem zakładają, jakie większe wydatki czekają ich w kolejnym roku.

Podobny odsetek zdecydowanie stwierdził, że nie zamierza snuć takich planów. Co czwarty respondent stwierdził, że ciężko odpowiedzieć mu na to pytanie, co wskazuje, że planowanie wydatków z wyprzedzeniem nie jest dla tej grupy bardzo istotne.