Bary i restauracje w Opolu są już otwarte. Jak wyglądają po zmianach?

Restauratorzy zapewniają, że są przygotowani na przyjęcie ich w bezpiecznych warunkach. Zgodnie z przepisami ograniczyli liczbę miejsc w lokalach (o połowę, a nawet więcej), a obsługa wyposażona jest w maseczki, przyłbice i środki dezynfekcyjne. Te ostatnie są też dostępne dla gości. - Stoliki dezynfekujemy po każdym kliencie, a w toaletach wyłączyliśmy suszarki elektryczne zastępując je ręcznikami papierowymi - słyszmy w Kofeinie 2.0.

Tomasz Wąsiak prowadzący w Opolu trzy lokale (restauracje „Radiowa”, „Cztery Pory Roku” i kawiarnię „Kafka”) szanse na powrót klientów i ekonomiczne odbicie się uzależnia od uruchomienia zoo czy wznowienia imprez kulturalnych, koncertów. - To są magnesy, które przyciągają do centrum Opola, także do lokali. W ubiegłym sezonie tylko w samym amfiteatrze odbyło się ich 34 - podaje. - Po zamknięciu uratowała nas akcja sprzedaży voucherów na nasze usługi do wykorzystania w przyszłości.