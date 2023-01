Basen w Strzelcach Opolskich ma nowe saunarium. Działa tam sauna na podczerwień, fińska i łaźnia parowa. Jest też strefa schładzania z lodem

Co klienci krytej pływalni w Strzelcach Opolskich mają teraz do dyspozycji

Budowa nowego saunarium trwała od jesieni ubiegłego roku. W czwartek (19 stycznia 2023) inwestycja została oddana do użytku.

Choć obiekt cieszy się sporą popularnością, to klienci jednocześnie pytali kiedy na obiekcie pojawią się nowe atrakcje.

Do tej pory klienci krytej pływalni w Strzelcach Opolskich mogli korzystać z dużego basenu, średniej niecki i niewielkiej sauny fińskiej , mieszczącej raptem kilka osób.

Nowe saunarium ma klimatyczne oświetlenie oraz wiele elementów, które mają uprzyjemnić pobyt. Przykładowo goście mogą wybrać jak intensywnie chcą schładzać ciało - poprzez zanurzenie się w zimnej wodzie lub nacieranie płatkami lodu poszczególnych części ciała. Do dyspozycji gości są także liczne szafki i wieszaki, gdzie mogą zostawić swoje rzeczy.

Bilet wstępu do nowego saunarium kosztuje tyle samo, ile wejściówka do starej sauny - trzeba dopłacić 7 zł do biletu na basen. Klienci mogą korzystać wtedy zarówno z pływalni, jak i z nowej części rekreacyjnej.