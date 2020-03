Basia Kurdej-Szatan w Małej Akademii Piosenki. Spotkała się z małymi opolanami

Spotkania są dla najmłodszych okazją, by spotkać się z ulubionymi artystami, zdobyć autograf czy zadać nurtujące pytania. Tym razem gościem Małej Akademii Piosenki była pochodząca z Opola Barbara Kurdej-Szatan.

Wychowałam się na ZWM-ie (dziś osiedle AK). Później mieszkałam na ul. Wrocławskiej, ale na ZWM wracałam, bo tam mieszkali moi dziadkowie. Do dziś na Hubala 17A stoi trzepak, na którym spędzałam dzieciństwo - mówiła. - Przyjeżdżam do Opola na próby chóru, na koncerty czy na festiwal, ale brakuje mi spotkań z przyjaciółmi. Kocham to miasto i mam nadzieję, że uda mi się tu wyrwać na dłużej.