„Basia o ofiary przemocy walczyła jak lwica”. Wyróżniał ją anielski głos i żołnierska dyscyplina

- Ona miała w sobie tyle energii i radości życia, że trudno mówić o Basi w czasie przeszłym – mówi Małgorzata Kozak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, któremu podlega specjalistyczny ośrodek wsparcia, kierowany dotąd przez Barbarę Leszczyńską. – Przed świętami trafiła do szpitala covidowego. Wierzyła, że pokona chorobę, a ja ani przez sekundę nie zakładałam, że przesłane do mnie zdjęcie będzie tym ostatnim – wspomina Ludmiła Wocial-Zawadzka, dyrygentka chóru "Laudate Dominum", działającego przy parafii bł. Czesława w Opolu. To m.in. w nim śpiewała pani Barbara. – Basia miała przepiękny, anielski głos, o niespotykanej barwie. Kiedy śpiewała, zapominało się o świecie. Wpatrywali się w nią jak urzeczeni zarówno doświadczeni muzycy, jak i słuchacze, którzy nie byli zawodowcami.

Barbara Leszczyńska była wykładowcą akademickim, superwizorem, edukatorem seksualnym, negocjatorem i mediatorem. - O osoby doświadczające przemocy walczyła jak lwica – mówi Małgorzata Kozak. - Gdy była szansa na to, by ratować związek, wchodziła między zwaśnione strony jako negocjator i faktycznie wiele rodzin udało jej się posklejać. Chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem z innymi i nie pytała, kto jej za to zapłaci. Przykładowo brała urlop i jechała do Gruzji, bo tam ośrodki wsparcia dopiero raczkowały, a ona czuła, że może ich nauczyć tego, co zdało egzamin u nas.