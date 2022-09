Beata Ścibakówna i jej szalone wakacje. Od Boliwii, przez Juratę, po Dubrownik w Chorwacji. Internauci komentują zdjęcia z Instagrama

Beata Ścibakówna właśnie kończy swoje szalone wakacje 2022. Aktorka spędziła je w podróży po dwóch kontynentach, odwiedziła starożytną stolicę Inków, wypoczywała nad Bałtykiem, a w końcu udała się z mężem Janem Englertem do Chorwacji. Swoje przygody relacjonowała na Instagramie - wybraliśmy dla Was najciekawsze zdjęcia. Zapraszamy do galerii.

Sylwia Dąbrowa / Polska Press