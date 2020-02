Będą kolejne ograniczenia w ruchu przy Opolu Wschodnim. Od kiedy?

Kierowcy i mieszkańcy mają zastrzeżenia do nowej obwodnicy

Lżej mieli kierowcy jadący ul. Batalionów Chłopskich. Zwężenie czekało tylko w przypadku dojazdu do ul. Oleskiej. Jadąc w kierunku ronda na pl. Konstytucji 3 Maja dostępne były oba pasy ruchu.

To ma się zmienić we wtorek (18 lutego). Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, z ruchu wyłączony będzie fragment prawego pasa ulicy Batalionów Chłopskich, od skrzyżowania z ulicą Oleską do stacji paliw Orlen.

- Sam wjazd na stację pozostanie dostępny – zaznacza Adam Leszczyński, rzecznik MZD.