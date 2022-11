Będą leczyć zaburzenia głosu i mowy. Uniwersytecki Szpital Kliniczny uruchomił Poradnię Foniatryczną

- Oferujemy kompleksową diagnostykę i leczenie zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych. Współpracujemy w tym zakresie z poradniami: laryngologiczną, audiologiczną i logopedyczną oraz Zakładem Rehabilitacji - wylicza dr n. med. Marta Anioł - Borkowska, specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra. - Dzięki temu mamy możliwość przeprowadzenia w jednym miejscu pełnej diagnostyki, następnie leczenia, w tym - jeśli to konieczne - chirurgicznego i rehabilitacji pooperacyjnej.

Żeby zarejestrować się do Poradni Foniatrycznej w USK w Opolu, potrzebne jest skierowanie, wystawiane najczęściej przez laryngologa, lekarza pierwszego kontaktu, pediatrę, neurologa lub innego specjalistę.

Rejestracja telefoniczna USK w Opolu czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 - 14:30, pod nr telefonów: 77 45 20 111, 77 45 20 150, 77 45 20 210. Można też zarejestrować się e-mailem: [email protected] lub osobiście: w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.