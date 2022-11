Będą pieniądze na naukę języka polskiego w Niemczech? Na razie znalazły się w projekcie przyszłorocznego budżetu. "Jest szansa na przełom" Tomasz Kapica

To efekt sporu, który był toczony m.in. na Opolszczyźnie i dotyczył środków na naukę języka mniejszości w opolskich szkołach. Wiele wskazuje na to, że twarde stanowisko polskiego rządu wywarło presję na stronie niemieckiej, by doprowadzić do symetrii w finansowaniu edukacji. Nie wykluczone, że polski rząd przywróci pieniądze na naukę niemieckiego w wymiarze z poprzednich lat.