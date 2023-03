Będą wspólne projekty i inicjatywy. Krajowa Administracja Skarbowa podpisała porozumienie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

Porozumienie jest zwieńczeniem kilkuletniej współpracy Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu z Wydziałem Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.

- Do tej pory prowadziliśmy akcje edukacyjne takie jak "bezpieczne klikanie" czy "od przedszkola do seniora". Szkoliliśmy wraz z Uniwersytetem Opolskim bardzo dużo młodzieży i osób starszych. Dużo osób korzystało także ze stażów i praktyk, dlatego postanowiliśmy to uwiecznić i podpisaliśmy to porozumienie. Chcemy w jego ramach prowadzić także wykłady edukacyjne oraz liczymy, że studenci w przyszłości będą korzystali z naborów i startowali do nas do pracy. Jesteśmy przyjazną, nowoczesną administracją, dlatego zachęcamy studentów do pozostania w Opolu - mówi Agnieszka Dornfeld-Kmak, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.