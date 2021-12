Będzie jeden dzień więcej wolny od pracy - już w styczniu! Sprawdź i ustal roczny czas pracy najkorzystniej dla siebie

W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek.

Dodatkowy dzień wolny już w styczniu

251 dni roboczych

Liczba dni roboczych w przyszłym roku wyniesie więc 251, czyli o jeden mniej niż w obecnym. Już 3 lub 7 stycznia będzie okazja do wydłużenia weekendu, ponieważ Nowy Rok wypada w sobotę. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego pracownikom, którzy pracują od poniedziałku do piątku (art. 130 paragrafu 2 KP). Musi on być wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli, w większości przypadków, w tym samym miesiącu.