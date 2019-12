Będzie kolejna zmiana granic Opola? Prezydent Arkadiusz Wiśniewski: Potrzebujemy zbliżenia do autostrady A4

Aktywiści umieszczą wielkie maski smogowe na terenie Opola

Opolski Alarm Smogowy planuje rozmieścić w szeregu dzielnic miasta wielkie maski antysmogowe z dużych płacht materiału. - Chcemy pokazać, że stan powietrza w Opolu jest daleki od normy - mówią i apelują do prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, by wyszedł z inicjatywą rezolucji do ...