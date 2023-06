Będzie kolejny McDonald`s na mapie Opolszczyzny. Restauracja amerykańskiej sieci powstanie w Namysłowie

Bartłomiej Stawiarski przekazał nam, że jest po wstępnych rozmowach z firmą McDonald`s, która poinformowała, że jej celem biznesowym jest otwarcie restauracji w Namysłowie. Decyzja ta miała zostać podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potencjalnych klientów i kierunków rozwoju firmy w regionie.

W tym momencie prowadzone są rozmowy z gminą nad wyborem działki pod budowę restauracji. Powinna ona znajdować się w dobrej lokalizacji, umożliwiającej łatwy dojazd do McDonald`sa zarówno z centrum miasta, jak i z najważniejszych dróg regionu.

- Myślę że ten McDonald`s, jeżeli nie we współpracy z gminą i tak by powstał na działce komercyjnej. Mamy już restauracje w okolicy: w Oleśnicy w Kępnie i w Oławie. Myślę, że to jest naturalny etap sieci rozwoju firmy, a my się do niego włączamy – powiedział burmistrz Namysłowa.