Będzie przebudowa skrzyżowania na ul. Prószkowskiej w Opolu. Jest zgoda wojewody

Pętla autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Prószkowskiej, Mehla oraz Wyszomirskiego przestała pełnić swoją rolę w 2017 roku. Po zmianie granic Opole i przyłączeniu Winowa nie jest już ostatnim przystankiem w tej części miasta.

Dlatego Miejski Zarząd Dróg w Opolu dąży do zabudowania pętli i zmiany układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania. Wszystko wskazuje na to, że to nastąpi w tym roku. Wojewoda wydał bowiem zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w tym miejscu. W budżecie Opola na 2020 rok zabezpieczono na to pieniądze – około 3,5 mln zł.