Będzie przeprowadzka urzędu miasta i skarbówki. Jest umowa na budowę Centrum Usług Publicznych w Opolu

W CUP funkcjonować ma też nowo tworzone biuro inżyniera ruchu. Będzie odpowiadać za regulowanie ruchem na skrzyżowaniach objętych systemem inteligentnego sterowania (system ITS). Do budynku przeniesione będzie też centrum monitoringu Straży Miejskiej.

Przeprowadzka z różnych lokali rozsianych po terenie Opola czeka ponad 300 urzędników ratusza. Do tego dochodzi około 350 pracowników "skarbówki" pracujących teraz w budynkach przy ul. Szpitalnej, Ozimskiej i Cementowej (gdzie mieści się II Urząd Skarbowy).

To chyba pierwsza taka wspólna realizacja - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. - To będzie drugie centrum administracyjne miasta, bo ratusz nadal będzie działał na rynku. To również prawdziwa rewitalizacja, ponieważ tworzymy coś nowego w miejscu po dawnej fabryce - opowiada.