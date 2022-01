Będzie rehabilitacja pocovidowa dla mieszkańców Opolszczyzny i wsparcie dla gabinetów fizjoterapeutycznych. Propozycja samorządu województwa

Po wstępnym zdiagnozowaniu pacjent ma być kierowany na badania do szpitalu w Kup, gdzie będą robione pierwsze podstawowe badania. Rehabilitacja stacjonarna potrwa 21 dni. Wiele będzie zależało od stanu zdrowia pacjenta. Propozycja jest kierowana do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego. Nie ma ograniczeń wiekowych. W sumie do marca 2023 r. planowane jest przebadanie 2 tys. pacjentów. Ankiety dla chcących skorzystać z programu będą dostępne na stronach internetowych szpitali i gabinetów uczestniczących w projekcie.

Program ma charakter pilotażowy. Napisali go lekarze i fizjoterapeuci przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Projekt był konsultowany z prof. Janem Szczegielniakiem, który w Głuchołazach stworzył prekursorski system leczenia pocovidowego.

Ponadto gabinety fizjoterapeutyczne zainteresowane uzyskaniem dotacji na sprzęt rehabilitacyjny mogą zgłaszać się do końca stycznia. Szczegóły na temat programu „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” znajdują się na stronie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Pula środków na sprzęt wynosi 3 mln złotych. Wsparcie otrzyma ok. 20 gabinetów, każdy do 150 tys. zł i 90% wysokości inwestycji.