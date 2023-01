Będzie trzeci pas na autostradzie A4. Rząd przeznaczy na jego budowę 27 miliardów złotych

13 grudnia 2022 roku rząd przyjął Program Rozbudowy Dróg Krajowych do 2030 roku, z perspektywą do 2033. Dokument przedwczoraj pojawił się na rządowych stronach inernetowych, omawiał go także w sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- Planujemy rozbudowę autostrady A4 na odcinku od węzła w Krzyżowej na Dolnym Śląsku do Tarnowa - mówił posłom z sejmowej komisji infrastruktury wiceminister Rafał Weber. – Projekt wcześniej nie widniał w żadnym wykazie. Rozpoczynamy nad nim prace, środki są przygotowane.

W dokumencie jest konkretnie mowa o rozbudowie autostrady o kolejne pasy ruchu na wybranych odcinkach na „niespotykaną dotąd skalę”. Na odcinku Krzyżowa - Wrocław (116 kilometrów) rząd zapisał na to w programie 8,5 miliarda złotych. Na odcinku A4 z Wrocławia do Tarnowa (337 kilometrów) – 27 miliardów złotych.