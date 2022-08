Będzie więcej miejsc parkingowych na MOP przy A4. Prace już się rozpoczęły

Na istniejących MOP-ach dobudowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych. Na MOP Jankowice liczba miejsc zwiększy się z obecnych 22 do 48, na MOP Prószków z 31 do 53, a na MOP Przysiecz z 25 do 45.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przebuduje i zbuduje także nowe drogi serwisowe. Zwiększona zostanie powierzchnia dwóch MOP-ów - Prószków i Przysiecz.

Wymienione zostaną dotychczas wykorzystywane oświetlenie sodowe na oświetlenie typu LED oraz przeprowadzona zostanie modernizacja budynków sanitariatów.

Jak wyjaśnia opolski oddział GDDKiA, inwestycja warta prawie 18 mln zł zakończy się w 2023 r.