Będzie więcej operacji onkologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Szpital na Witosa uzyskał najwyższy stopień referencji

- Podział od czerwca 2022 r. oddziału chirurgii w USK w Opolu na naczyniową oraz ogólną, onkologiczną i małoinwazyjną, jak również zakup nowego angiografu do Pracowni Endowaskularnej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, na którym wykonujemy badania i zabiegi naczyniowe, pomogły w rozwoju działalności chirurgicznej w naszym szpitalu - mówi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, kierownik oddziałów chirurgicznych i kliniki w USK i na Uniwersytecie Opolskim. - Po wielu latach starań uzyskaliśmy wyższy, II stopień referencji w zakresie chirurgii naczyniowej.

Angiograf to jedno z najnowocześniejszych urządzeń na rynku, które służy do zabiegów radiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej i zabiegów endowaskularnych. Urządzenie służy do oceny naczyń krwionośnych i przeprowadzania zabiegów wewnątrznaczyniowych. Nowy angiograf Kosztował 4 miliony złotych. Nowy angiograf w szpitalu na Witosa został kupiony dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i dotacji unijnej.