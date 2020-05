Będzie zakaz picia alkoholu na bulwarach nad Odrą w Opolu? Policja wysłała pismo do ratusza

Projekt przegłosowano na sesji w kwietniu 2018 roku. W jego myśl, w okresie od początku maja do końca września na terenie Bulwarów Nadodrzańskich można spożywać napoje, w których stężenie alkoholu nie przekracza 12 procent.

Umożliwienie spożywania alkoholu na terenie Bulwarów Nadodrzańskich było inicjatywą klubu Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji samorządu. Projekt oparto na przepisach umożliwiających samorządom wprowadzanie stref, na terenie których nie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej. Początkowo taka strefa miała obejmować nie tylko bulwary, ale i Park Nadodrzański. Ostatecznie nie został on jednak w nią włączony.

Do ratusza trafiło pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji z wnioskiem o wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu na terenie Bulwarów Nadodrzański. Jak wskazuje Karol Brandys z biura prasowego KWP, genezą wniosku o jest epidemia koronawirusa.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, zauważa, że sprawa jest o tyle skomplikowana, iż musi się nad nią pochylić rada miasta, zaś pismo z policji dotarło do urzędu w środę 29 kwietnia, dzień przed kwietniową sesją.

- Brak objęcia tego miejsca zakazem spożywania alkoholu sprawia, że istnieje ryzyko nieprzestrzegania tych rygorów, a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem. Trudno spożywać alkohol bez odsłaniania ust i nosa, oprócz tego takie okoliczności sprzyjają grupowaniu się ludzi. Nasz wniosek do urzędu miasta Opola wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli - argumentuje Karol Brandys.

- Wedle obecnie obowiązujących regulacji, osoby przebywające na wolnym powietrzu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a także do trzymania minimum dwumetrowego odstępu od siebie - mówi.

- Poza tym uważam, że jeśli służby widzą konieczność wprowadzania takich zakazów, to lepiej byłoby, aby załatwione to było na poziomie centralnym. Rząd może przecież czasowo zawiesić działanie stref, na terenie których nie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, tak jak wcześniej umożliwił ich wyznaczanie - mówi.

- Liczę przy tym na świadomość mieszkańców. To, że obostrzenia są luzowane nie oznacza, że na wolnym powietrzu można przebywać, aby siedzieć w jednym miejscu. Jeśli już wychodzimy, to wykorzystujmy to na ruch i prozdrowotną aktywność - stwierdza lider klubu KO.