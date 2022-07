Berlin na weekend. Ile kosztuje krótka wycieczka dla dwóch osób do stolicy Niemiec? Ceny dojazdu, noclegu, i wyżywienia, najlepsze atrakcje Emil Hoff

Ile kosztuje weekend dla dwóch osób w Berlinie? Jak tanio dojechać do stolicy Niemiec i gdzie znaleźć niedrogi nocleg? Ile kosztują bilety do najważniejszych atrakcji Berlina i czy turyści mogą liczyć na zniżki? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym poradniku: Berlin na weekend. 7000, bluejayphoto, Getty Images Plus / Paul Mannix, Flickr.com, CC BY 2.0 Zobacz galerię (9 zdjęć)

Wakacje w pełni, a jeśli planujecie tego lata krótki weekendowy wypad w jakieś interesujące miejsce, pomyślcie o Berlinie. Stolica Niemiec jest pełna atrakcji, od muzeów po loty balonem, a dwudniowa wycieczka wcale nie musi dużo kosztować. Sprawdziliśmy dla Was ceny dojazdu do Berlina, noclegu w mieście, wyżywienia i wstępu do najważniejszych atrakcji. Przekonajcie się, ile może kosztować weekend w Berlinie w sierpniu 2022 i co warto zobaczyć w stolicy Niemiec.