Beskidy: wielka akcja poszukiwawcza zaginionej turystki zakończona. Kobieta jest bezpieczna. Podpowiadamy, zachować bezpieczeństwo w górach

Akcja ratunkowa GOPR w Beskidach. Turystka straciła siły na szlaku

We wtorek 24 stycznia 2023 około godz. 14:00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego GOPR zadzwoniła turystka. Jak poinformowała ratowników, szła szlakiem z Rysianki do Hali Miziowej, poczuła się słabo i nie była pewna, czy dojdzie do celu. Wkrótce kontakt z turystką urwał się. Policja nie była wstanie jej namierzyć, gdyż w jej telefonie nie było karty SIM.

Szlak z Rysianki na Halę Miziową - mapa