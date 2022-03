Bestialskie, podwójne zabójstwo w Opolu. Zginęli, bo jeden z mężczyzn zaproponował seks późniejszemu oprawcy?

W przeddzień tragicznych zdarzeń wspólnie świętowali urodziny syna Artioma R. Przed północą wybrali się do sklepu po alkohol. To tam spotkali Ireneusza M., czyli jedną z późniejszych ofiar.

– Podszedł do nas pan i rozmawiał z Romanem. Oni wypili za znajomość i zaczęliśmy się zbierać do domu. Wtedy taksówką przyjechał Ion C. – relacjonował Artioma R. przed Sądem Okręgowym w Opolu, gdzie dziś (2.03) ruszył proces całej trójki.

27-letni Ion C. to obywatel Mołdawii, który postanowił dołączyć do spontanicznego spotkania. Chwilę później Ireneusz M. zaprosił nowych znajomych do swojego mieszkania. Z relacji Artioma R. wynika, że Roman V. szukał wówczas pokoju na wynajem, bo miała do niego przyjechać żona z dzieckiem. Ireneusz stwierdził, że ma taki pokój, a zainteresowany mógłby go od razu obejrzeć.