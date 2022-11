Bezdech u dziecka. Co robić, kiedy dziecko dusi się, zanosi się płaczem i sinieje? Ratownicy tłumaczą krok po kroku

Bezdech to stan, kiedy zanika przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Może doprowadzić do utraty przytomności i zatrzymania krążenia, a następstwa mogą być tragiczne w skutkach.

Przyczyny bezdechu mogą być różne.

Często bezdech zdarza się u wcześniaków z uwagi na niedojrzałość ich układu oddechowego.

U niemowląt może wystąpić przy infekcjach dróg oddechowych, które powodują niedrożność tego układu.

Bezdechem jest także zanoszenie się dziecka przy intensywnym płaczu, kiedy nie umie nabrać oddechu. To zjawisko znają chyba wszyscy rodzice.

Jeśli bezdech trwa poniżej 15 sekund, zdarza się sporadycznie i nie wywołuje sinienia twarzy ani utraty przytomności, to nie jest to powód do niepokoju. Jednak warto wspomnieć o tym na wizycie u pediatry!