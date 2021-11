Biała. Poszukiwany listem gończym 29-latek z Opola wpadł w ręce policji, bo wszedł do sklepu bez maseczki

Kilka dni temu dzielnicowy z Białej w powiecie prudnickim kontrolował jeden ze sklepów pod kątem stosowania się klientów do obostrzeń sanitarnych.

- W pewnej chwili zauważył mężczyznę, który nie miał założonej maseczki - mówi aspirant Andrzej Spyrka z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

W trakcie kontroli 29-letniego mieszkańca Opola okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu do sprawy narkotykowej.

Ale na tym nie skończyły się kłopoty 29-latka. Szybko wyszło na jaw, że do sklepu przyjechał samochodem pomimo tego, że nigdy nie miał prawa jazdy.

- Dodatkowo podczas przeszukania pojazdu oraz przy mężczyźnie policjanci znaleźli amfetaminę oraz marihuanę - dodaje Andrzej Spyrka.

29-latek został zatrzymany i trafił już do aresztu. Dodatkowo usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu do 3 lat więzienia.