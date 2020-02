Bieg Tropem Wilczym 2020 Pamięci Żołnierzy Wyklętych [zapisy, miejsca, patronat NaM]

Będzie to już ósma edycja tego wydarzenia. Tropem Wilczym obiegną dzieci, rodziny, starsi, sportowcy, artyści, żołnierze, dziennikarze... - w sumie w ponad 370 miejscach na świecie. By upamiętnić rok, w którym zginął w walce ostatni Żołnierz Wyklęty, każdy lokalny organizator wytyczył trasę 1963 m. Ale w wielu miejscowościach zaplanowano również rywalizację na dystansach 4,5,8 i 10 km. Nie zabraknie też tras dla dzieci.

"Tropem Wilczym to nie jest tylko bieg. To nie jest tylko pamięć o naszych dziadkach, wujach, dzielnych kobietach z naszych rodzin. To nie tylko edukacja, nie tylko poczucie dumy z własnych korzeni, często nieznanych nam wcześniej. To nie tylko zmaganie się z trudną historią. To droga, pomysł na życie"